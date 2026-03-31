Isabella di Danimarca al servizio militare dopo il diploma
La principessa Isabella di Danimarca inizierà il servizio militare dopo il diploma per effetto della leva obbligatoria estesa alle donne. La secondogenita dei sovrani entrerà nell’esercito ad agosto, seguendo il percorso già intrapreso dal fratello Christian.
La principessa Isabella di Danimarca si prepara a indossare l’uniforme. Terminati gli studi, la figlia della regina Mary entrerà nelle forze armate, diventando la seconda della famiglia reale a svolgere la leva dopo il fratello maggiore Christian.
L’ingresso è previsto per agosto, quando Isabella prenderà servizio nel Reggimento Ussari della Guardia a Slagelse. Qui resterà per l’intera durata prevista, pari a undici mesi, affrontando addestramento e vita militare come gli altri coscritti.
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La decisione arriva in un momento in cui la Danimarca ha ampliato l’obbligo di leva anche alle donne. Una scelta che coinvolge direttamente anche i membri della famiglia reale, senza eccezioni legate al ruolo istituzionale.
La leva obbligatoria coinvolge anche la famiglia reale
Il fratello maggiore, il principe Christian, ha concluso il proprio periodo di servizio lo scorso gennaio. Ora potrebbe tornare in caserma con incarichi di responsabilità, occupandosi della formazione e del coordinamento delle nuove reclute.
Questa linea sembra destinata a proseguire anche per gli altri figli dei sovrani. I gemelli Vincent e Josephine, ancora adolescenti, potrebbero in futuro seguire lo stesso percorso, anche se per loro non è stata presa alcuna decisione.
Il caso di Isabella si inserisce in una tendenza più ampia che riguarda diverse monarchie europee. Giovani eredi al trono scelgono sempre più spesso esperienze militari, avvicinandosi alla realtà quotidiana del Paese e ai doveri richiesti ai cittadini.
In questo quadro, il servizio militare diventa anche un passaggio simbolico, che affianca il ruolo pubblico dei futuri sovrani alla partecipazione diretta alla vita dello Stato.