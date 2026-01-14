Blanco torna a studiare: diploma al Liceo, crescita personale e passione per il latino

Blanco sceglie di rimettersi in gioco e torna sui banchi per completare gli studi, raccontando un percorso fatto di errori, silenzi e nuove priorità, lontano dalla sovraesposizione e più vicino alla crescita personale.

Riccardo Fabbriconi, conosciuto dal pubblico come Blanco, ha deciso di riprendere il cammino scolastico dopo averlo interrotto a 18 anni, quando la musica aveva preso il sopravvento su tutto. Oggi, a 22 anni, si è iscritto al Liceo delle Scienze Umane, convinto che lo studio sia parte essenziale del suo percorso umano.

Il cantante, diventato celebre con la vittoria a Sanremo 2022 insieme a Mahmood grazie a “Brividi”, non nasconde le scelte impulsive del passato. Episodi come quello dei fiori distrutti sul palco dell’Ariston hanno segnato un momento di rottura, seguito da un periodo di distanza dalle scene e di riflessione personale.

Negli ultimi anni, i suoi brani hanno raccontato fragilità e conflitti interiori. Nel 2025 ha firmato per Giorgia il brano “La cura per me”, confermando una maturità artistica diversa. Ora, l’inizio del 2026 coincide con un ritorno simbolico tra i banchi, dove la materia che lo affascina di più è il latino, visto come strumento per comprendere meglio se stesso e il mondo.

Blanco spiega che la crescita passa anche dalla perdita di certezze: serve smarrirsi per poi ritrovarsi. Per lui il successo non può essere l’unico centro, perché senza radici culturali e personali rischia di diventare vuoto.

Non sarà presente alla prossima edizione del Festival di Sanremo. La scelta nasce dal rifiuto della sovraesposizione, che secondo l’artista appiattisce le differenze e spegne la magia. Oggi non sente più il bisogno di dimostrare di esistere, ma di costruire una versione di sé più consapevole, lontana dalla standardizzazione e più vicina all’autenticità.