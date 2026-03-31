Astronauta italiano sulla Luna con l'accordo Italia Nasa sul programma Artemis

Un astronauta italiano andrà sulla Luna grazie all’intesa firmata il 31 marzo tra Italia e Nasa, che integra un modulo abitativo italiano nel programma Artemis. L’accordo rafforza la collaborazione spaziale e apre alla presenza italiana sul suolo lunare.

Un astronauta italiano potrà mettere piede sulla Luna nell’ambito delle future missioni del programma Artemis. L’intesa è stata siglata il 31 marzo a Washington dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con delega allo spazio, insieme al numero uno della Nasa, Jared Isaacman.

L’annuncio è arrivato dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, che ha parlato di un passo decisivo nella collaborazione tra Italia e Stati Uniti nel settore spaziale. Il progetto prevede anche la realizzazione di una base operativa sulla superficie lunare.

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Alla base dell’accordo c’è il contributo tecnologico italiano, che entra in modo strutturato nelle missioni lunari. In particolare, il modulo abitativo sviluppato dall’Italia sarà utilizzato come parte integrante delle infrastrutture previste per le attività sul satellite.

Il ruolo del modulo italiano nel programma Artemis

Il modulo Mph, progettato dall’industria italiana, diventa uno degli elementi chiave del programma Artemis. Servirà a ospitare gli astronauti durante le permanenze sulla Luna, garantendo supporto vitale e spazi operativi per le missioni.

L’accordo rafforza una collaborazione già consolidata tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa, ampliando il coinvolgimento dell’Italia nelle future esplorazioni. Il contributo nazionale non si limita alla tecnologia, ma si estende anche alla partecipazione diretta degli astronauti.

Con questo passo, l’Italia si assicura un ruolo attivo nelle missioni lunari dei prossimi anni, puntando a portare un proprio astronauta sulla superficie lunare e a contribuire allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per l’esplorazione dello spazio profondo.