Tentato sequestro di un bambino all'oratorio di Osio Sotto, arrestato un trentenne

Un uomo di 30 anni ha tentato di portare via un bambino di 8 anni da un oratorio di Osio Sotto fingendo di doverlo prelevare. Il tentativo è fallito grazie all’intervento degli adulti presenti che hanno subito bloccato la situazione.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, un uomo di 30 anni si è presentato negli spogliatoi del campo da calcio dell’oratorio subito dopo una partita. Ha chiesto di un bambino di 8 anni, sostenendo di doverlo portare via, ma non aveva alcun legame con lui.

Il piccolo, interpellato dagli adulti presenti, ha chiarito subito di non conoscere quell’uomo. L’allenatore è intervenuto tempestivamente, impedendogli di avvicinarsi al bambino. Nonostante ciò, il trentenne ha insistito, continuando a ripetere il nome del minore.

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La situazione è rimasta sotto controllo grazie alla prontezza degli adulti, che hanno bloccato anche un secondo tentativo e nel frattempo hanno chiamato i carabinieri. Il bambino non è mai stato raggiunto né toccato dall’uomo.

Intervento dei carabinieri e arresto

I militari, arrivati sul posto in breve tempo, hanno fermato e identificato il trentenne, un cittadino pachistano incensurato residente nella zona. Durante il controllo avrebbe ammesso l’errore, ripetendo più volte “ho sbagliato”.

La spiegazione non ha convinto gli investigatori, anche perché l’uomo ha dimostrato di conoscere il nome del bambino pur non avendo alcun rapporto con lui o con la famiglia. Un elemento ritenuto significativo nella ricostruzione dei fatti.

L’arresto per tentato sequestro di persona è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.