Donna segregata in casa dall'ex a Casal di Principe arrestato per sequestro di persona

A Casal di Principe una donna è stata segregata in casa dall’ex compagno che aveva chiuso la porta prima di uscire. L’allarme è partito da un messaggio WhatsApp inviato a un’amica, che ha avvisato la polizia permettendo l’intervento e l’arresto dell’uomo.

Una donna è stata sequestrata in casa dal suo ex compagno a Casal di Principe, in provincia di Caserta. L’uomo l’aveva chiusa nell’abitazione impedendole di uscire, ma la vittima è riuscita a inviare un messaggio su WhatsApp a un’amica chiedendo aiuto.

L’amica, ricevuta la richiesta, ha subito contattato le forze dell’ordine. Gli agenti sono arrivati all’indirizzo indicato e hanno trovato la donna dentro casa, visibilmente agitata e trattenuta contro la propria volontà. La porta era stata chiusa dall’esterno dall’ex compagno, che nel frattempo si era allontanato.

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Poco dopo l’uomo è tornato nell’abitazione senza sapere che la polizia lo stava aspettando. Gli agenti lo hanno fermato sul posto e lo hanno arrestato con l’accusa di sequestro di persona.

Dai controlli successivi è emerso che l’uomo aveva già precedenti legati a episodi di violenza domestica. Dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere di Santa Maria di Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.