Furto di KitKat durante il trasporto, recuperate 12 tonnellate di barrette

Maxi furto di KitKat durante un trasporto tra Italia e Polonia causato da un assalto al carico, ritrovate 12 tonnellate di barrette. Il recupero è avvenuto dopo giorni di ricerche, mentre restano dubbi su dinamica e responsabili.

È stato recuperato il carico di circa 12 tonnellate di KitKat scomparso nei giorni scorsi durante un trasporto tra Italia e Polonia. A comunicarlo è stata Nestlé, che ha confermato il ritrovamento delle 413.793 confezioni di barrette sottratte lungo il tragitto europeo.

Il camion era partito da uno stabilimento italiano diretto verso la Polonia, ma a un certo punto si erano perse le sue tracce. L’episodio aveva fatto temere anche possibili ripercussioni sulla distribuzione del prodotto, soprattutto in vista del periodo pasquale.

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Con il recupero della merce, l’azienda ha escluso problemi per i consumatori e ha rassicurato sulla normale disponibilità delle barrette nei punti vendita. Il carico è stato ritrovato integro, senza conseguenze sulla catena di approvvigionamento.

Indagini aperte sul furto e sui responsabili

Restano però molti punti da chiarire sulla vicenda. Non è ancora noto il luogo esatto in cui il camion è stato sottratto né le modalità con cui il carico è stato recuperato. Le autorità locali stanno portando avanti le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Il caso riporta l’attenzione su un fenomeno in crescita in Europa, quello dei furti di merci durante il trasporto su strada. Episodi di questo tipo risultano difficili da tracciare e spesso coinvolgono reti organizzate.

Nei giorni successivi alla scomparsa, Nestlé aveva segnalato il rischio che le barrette potessero finire su canali di vendita non autorizzati. Ogni prodotto, tuttavia, è identificabile grazie a un codice lotto univoco, utile per la tracciabilità in caso di distribuzione irregolare.