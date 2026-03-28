Furto di KitKat tra Italia e Polonia: spariscono 12 tonnellate di barrette

Maxi furto di KitKat, sparito un camion con 12 tonnellate di barrette durante il trasporto dall’Italia alla Polonia. Il carico, oltre 400 mila confezioni, è scomparso nel nulla mentre proseguono le indagini.

Un camion carico di KitKat è stato rubato durante il tragitto tra uno stabilimento italiano e un centro di distribuzione in Polonia. A bordo c’erano 12 tonnellate di prodotto, pari a 413.793 confezioni dello snack al cioccolato, scomparse senza lasciare traccia.

Il furto è avvenuto la scorsa settimana e, a distanza di giorni, il mezzo non è stato ancora ritrovato. A confermare l’episodio è stato un portavoce del marchio, parte del gruppo Nestlé, che ha spiegato come il carico fosse destinato al mercato europeo.

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Le autorità stanno lavorando per ricostruire il percorso del camion e individuare eventuali responsabili. Nel frattempo cresce la preoccupazione per la possibile immissione sul mercato delle confezioni rubate attraverso canali non autorizzati.

L’azienda ha chiarito che i lotti sottratti sono tracciabili grazie al codice a barre. In caso di scansione, i sistemi possono segnalare la provenienza del prodotto e fornire indicazioni utili per contattare il produttore.

Il furto arriva a ridosso delle festività pasquali, periodo in cui la domanda di dolci e snack aumenta sensibilmente. La sottrazione di un quantitativo così elevato potrebbe incidere sulla disponibilità nei punti vendita europei.