Pasqua a Windsor, Beatrice ed Eugenie assenti dalla messa reale

Pasqua a Windsor con novità tra i Windsor, Beatrice ed Eugenie non parteciperanno alla funzione per impegni personali, mentre William e Kate tornano dopo l’assenza dello scorso anno con re Carlo e Camilla.

La famiglia reale britannica si prepara alla tradizionale celebrazione pasquale a Windsor, ma quest’anno non sarà al completo. Le principesse Beatrice ed Eugenie non prenderanno parte alla funzione religiosa prevista nella cappella di San Giorgio, scegliendo di trascorrere le festività altrove per impegni già programmati.

Alla cerimonia mattutina saranno invece presenti re Carlo e la regina Camilla. Atteso anche il ritorno del principe William e della principessa Kate, che nel 2025 non avevano partecipato all’appuntamento pasquale, uno dei momenti più fotografati del calendario reale.

Leggi anche: Furto con scasso alla tenuta reale di Windsor: ladri in fuga

L’ingresso dei membri della famiglia nella storica cappella del Castello di Windsor rappresenta ogni anno un’occasione pubblica seguita con attenzione, anche se si tratta di un evento considerato principalmente familiare e non istituzionale.

Assenze concordate e nuovi equilibri familiari

L’assenza delle figlie del principe Andrew sarebbe stata concordata con il sovrano. Non si tratta di una rottura definitiva: per Beatrice ed Eugenie resta aperta la possibilità di partecipare ad altri eventi, comprese le celebrazioni natalizie a Sandringham.

Lo scorso anno, invece, tutta la famiglia era presente alla funzione pasquale. Da allora, la situazione attorno al principe Andrew è cambiata in modo significativo, tra sviluppi giudiziari e questioni personali che hanno inciso anche sulla sua vita privata.

Dopo l’arresto con l’accusa di abuso d’ufficio, Andrew si è trasferito a Sandringham, nel Norfolk, mentre Sarah Ferguson ha lasciato Royal Lodge, la residenza che condividevano a Windsor. I due non vivono più insieme.

La posizione del principe resta al centro dell’attenzione anche per i legami passati con Jeffrey Epstein, vicenda che continua a sollevare interrogativi. Recentemente, un deputato statunitense ha chiesto a Ferguson di testimoniare in merito ai rapporti con il finanziere.

Intanto, Eugenie ha deciso di lasciare il ruolo di madrina dell’organizzazione Anti-Slavery International, incarico che ricopriva da sette anni, segnando un ulteriore cambiamento nel suo percorso pubblico.