Italia Bosnia spareggio Mondiale, convocati e formazione scelta da Gattuso

Italia affronta la Bosnia il 31 marzo a Zenica per lo spareggio mondiale decisivo, con Gennaro Gattuso che definisce i convocati e conferma l’assetto visto contro l’Irlanda del Nord, puntando sulla continuità.

L’Italia si gioca tutto questa sera, martedì 31 marzo, nella sfida contro la Bosnia che mette in palio l’accesso al prossimo Mondiale. A Zenica, la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso scende in campo per l’ultimo atto degli spareggi dopo aver superato l’Irlanda del Nord.

Il commissario tecnico ha ufficializzato la lista dei convocati sciogliendo gli ultimi dubbi alla vigilia. Torna disponibile Andrea Cambiaso, che nella semifinale era rimasto fuori dai convocati per scelta tecnica. Non rientrano invece tra i selezionati Scalvini, Coppola, Cambiaghi, Caprile e Scamacca.

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Il gruppo scelto da Gattuso comprende tre portieri, nove difensori, sei centrocampisti e cinque attaccanti. Tra i pali spazio a Donnarumma, affiancato da Carnesecchi e Meret, mentre in difesa figurano tra gli altri Bastoni, Calafiori e Spinazzola.

La probabile formazione per la sfida decisiva

Per la partita più importante del percorso, Gattuso sembra orientato a confermare lo stesso undici iniziale visto pochi giorni fa. Il modulo resta il 3-5-2, con Donnarumma tra i pali e una linea difensiva composta da Mancini, Bastoni e Calafiori.

A centrocampo Politano e Dimarco agiranno sugli esterni, mentre in mezzo spazio a Barella, Locatelli e Tonali. In attacco la coppia sarà formata da Retegui e Moise Kean, chiamati a garantire peso e concretezza sotto porta.

L’Italia si presenta così all’appuntamento decisivo con una formazione collaudata e pochi cambiamenti rispetto all’ultima uscita, con l’obiettivo di conquistare il pass per il Mondiale senza passare da ulteriori calcoli.