Antonio Cassano elogia Gattuso: La scelta giusta, ci porterà al Mondiale

Antonio Cassano ha espresso entusiasmo per la nomina di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, succedendo a Luciano Spalletti. Intervenuto al podcast "Calcio con la F", l'ex attaccante ha elogiato la scelta della Federazione e manifestato grande fiducia nel tecnico calabrese.

"Innanzitutto gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. L’ho sentito prima della firma e ci siamo sentiti spesso in questo periodo. È la scelta migliore che si potesse fare", ha dichiarato Cassano. "È un grandissimo allenatore: negli ultimi otto anni ha avuto il coraggio e la personalità di allenare in sei Paesi diversi, affrontando situazioni complicate con club come Napoli, Valencia e Marsiglia. Ha accumulato esperienze fondamentali e sono molto contento per lui".

Cassano ha sottolineato le qualità umane e tecniche del nuovo ct: "Ha grande personalità e idee chiare. Lui dice che un Gattuso, nel suo calcio, oggi non giocherebbe. Io invece penso che uno come lui serva sempre, soprattutto quando si tratta di affrontare battaglie sportive. Ha accanto un secondo molto preparato che sa sviluppare bene le sue idee. Sono certo che Rino è l’uomo giusto".

L'ex fantasista ha poi analizzato la situazione della Nazionale: "Parto dal presupposto che la squadra non è tra le più forti, ma con Gattuso sono convinto che andremo al Mondiale. Ho questa sensazione e me lo auguro. Se lo merita lui, sia come allenatore che come persona. E ce lo meritiamo anche noi italiani, dopo due edizioni saltate. Non voglio pensare negativo: Gattuso può fare il miracolo".

Infine, Cassano ha commentato anche il ruolo di Gianluigi Buffon, sempre più influente nelle dinamiche azzurre: "Non ho parlato con Gigi, ma se è vero che ha spinto per Gattuso, ha fatto benissimo. Vuol dire che finalmente gli stanno riconoscendo il rispetto e la responsabilità che merita. Ha un ruolo importante e sono felice per lui".