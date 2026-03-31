Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, ritorno insieme a Roma dopo anni di distanza

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi tornano insieme a Roma cinque anni dopo la separazione e riaccendono i rumors su una nuova relazione. I due sono stati fotografati mentre passeggiano mano nella mano, tra sorrisi e gesti affettuosi.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati visti di nuovo insieme a Roma, a distanza di cinque anni dalla fine della loro relazione. I due, legati per oltre quindici anni, sono stati fotografati mentre camminano mano nella mano per le strade della capitale, tra sorrisi e abbracci.

Le immagini, pubblicate dal settimanale, mostrano una complicità che va oltre una semplice amicizia. Dopo la separazione ufficiale nel 2021, i due non hanno mai interrotto del tutto i rapporti, mantenendo un legame stretto e continuo.

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Nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali, gli scatti alimentano l’ipotesi di un possibile ritorno sentimentale. Capotondi e Pezzi appaiono sereni e affiatati, lasciando spazio a interpretazioni che vanno oltre una semplice uscita tra ex.

Un legame mai interrotto dopo la lunga relazione

La loro storia si era conclusa dopo oltre quindici anni, ma il rapporto tra i due non si è mai davvero spezzato. Anche nei momenti più delicati, come durante la gravidanza dell’attrice, Pezzi è rimasto al suo fianco, confermando un legame profondo.

All’epoca, quando Capotondi annunciò di aspettare una figlia da un’altra persona, chiarì che la relazione con Pezzi era già terminata da mesi. Nonostante ciò, aveva scelto di condividere quel periodo con lui, trovando sostegno e vicinanza.

Oggi, quelle immagini riaprono uno scenario diverso. Tra i fan, molti leggono nei loro gesti la possibilità di una nuova fase insieme. Sui social, in tanti commentano con entusiasmo, vedendo nella coppia un esempio di affetto che resiste nel tempo.