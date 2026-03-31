Caparezza annulla gli eventi per problemi di salute e rinvia Orbit Orbit

Caparezza annulla gli incontri per Orbit Orbit dopo un malore improvviso che lo costringe a controlli urgenti. Il rapper pugliese ha informato i fan sui social e ha rinviato le date previste a Modena e Catanzaro.

Caparezza ha cancellato gli appuntamenti previsti a Modena e Catanzaro a causa di un problema di salute comparso all’improvviso. A comunicarlo è stato lo stesso artista, che ha spiegato di dover effettuare controlli medici urgenti.

Il rapper pugliese, 52 anni, ha condiviso il messaggio sui social, rivolgendosi direttamente al pubblico: ha raccontato di aver avuto un malessere nella serata precedente e di essere costretto a fermarsi per accertamenti immediati.

Leggi anche: Demi Lovato rinvia il tour e cancella cinque date per motivi di salute

Non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni. Il cantante, il cui vero nome è Michele Salvemini, ha preferito non entrare nel merito della situazione clinica, limitandosi ad annunciare lo stop temporaneo agli impegni.

Rinviata la presentazione del graphic novel Orbit Orbit

L’incontro fissato per il 30 marzo all’Arena Spazio Culturale di Modena, dedicato al debutto nel fumetto con Orbit Orbit, è stato rinviato a data da definire. L’evento rientrava nella rassegna “Incontri d’Autore”.

Gli organizzatori hanno chiarito che i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data, che verrà comunicata successivamente. Anche l’appuntamento di Catanzaro seguirà lo stesso destino.

Il progetto segna l’esordio di Caparezza nel mondo delle graphic novel, realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, casa editrice storica del fumetto italiano.