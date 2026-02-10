Demi Lovato rinvia il tour e cancella cinque date per motivi di salute

Demi Lovato rinvia l’inizio del tour e cancella cinque concerti per motivi di salute. La cantante ha spiegato di aver esagerato con i ritmi delle prove e di aver bisogno di più tempo per riposare e prepararsi.

Demi Lovato ha deciso di fermarsi prima ancora di partire. La cantante ha annunciato lo slittamento dell’avvio del tour “It’s Not That Deep” e la cancellazione di cinque concerti già in calendario, spiegando di voler tutelare la propria salute.

L’apertura, prevista l’8 aprile a Charlotte, in North Carolina, non si terrà più in quella data. Il debutto è stato spostato al 13 aprile a Orlando, in Florida. La scelta è maturata durante le prove: il carico di lavoro si è rivelato eccessivo e l’artista ha capito di aver chiesto troppo a sé stessa.

Lovato ha chiarito di aver bisogno di più tempo per riposare e continuare a prepararsi, con l’obiettivo di riuscire a sostenere l’intera tournée senza altri stop. Meglio intervenire subito, prima di compromettere il resto delle date.

Le città escluse dal programma sono cinque: Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas e Denver. Per questi concerti non ci sarà recupero. I fan coinvolti potranno ottenere il rimborso seguendo le indicazioni fornite attraverso i canali ufficiali.

La decisione pesa soprattutto perché Lovato non va in tour dal 2022. Questo nuovo giro di concerti doveva accompagnare l’uscita del suo nono album, pubblicato lo scorso ottobre, segnando un ritorno atteso da tempo sul palco.