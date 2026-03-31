Melissa Satta sul set con Bova e Arca, tra lavoro e amore con Carlo

Melissa Satta festeggia i 40 anni e il secondo anniversario con Carlo Gussalli Beretta mentre gira un nuovo film tra Veneto e Puglia. Sul set con Bova e Arca, ribadisce il suo legame solido e guarda avanti con entusiasmo.

Melissa Satta attraversa una fase intensa e positiva della sua vita personale e professionale. Ha appena compiuto quarant’anni e ha celebrato due anni di relazione con Carlo Gussalli Beretta, mentre è impegnata nelle riprese di un nuovo progetto cinematografico.

Accanto a lei sul set ci sono Raoul Bova e Francesco Arca. L’atmosfera di lavoro è vivace, ma l’ex velina non lascia spazio a equivoci sul piano sentimentale: scherza sulla bellezza dei colleghi, ma ribadisce con chiarezza di essere legata al suo compagno.

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La relazione con Beretta, iniziata nel 2024 dopo la fine della storia con Matteo Berrettini, procede senza scossoni. Nonostante la differenza di età, Satta ha più volte raccontato di apprezzare la maturità del partner e il sostegno costante che le offre.

Dal piccolo schermo al cinema, una nuova occasione

Parallelamente, cresce l’impegno nel lavoro. L’ex volto televisivo ha deciso di puntare sul cinema accettando un ruolo nel thriller C14, una storia che ruota attorno a misteri antichi e alla Sacra Sindone.

Le riprese sono iniziate a Bassano del Grappa, in Veneto, e proseguiranno in Puglia. Per affrontare il ruolo, Satta ha dedicato mesi alla preparazione, studiando il copione con attenzione e cercando di costruire il personaggio nei dettagli.

Non è la prima esperienza sul grande schermo, ma in passato le occasioni sono state limitate. Tra i lavori precedenti figurano alcune partecipazioni tra il 2006 e il 2016, senza però ruoli di primo piano.

Oggi l’obiettivo è diverso: costruire un percorso più solido nella recitazione. A incoraggiarla c’è anche il compagno, che la segue da vicino e la sprona a credere nelle sue capacità.