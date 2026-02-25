Melissa Satta debutta in C14 con Raoul Bova e il sostegno di Carlo Beretta
Melissa Satta entra nel cast di C14 grazie a una nuova sfida professionale e al legame con Carlo Beretta. Sul set con Raoul Bova, gira tra Veneto e Puglia e condivide momenti di lavoro e convivialità con attori affermati.
Melissa Satta aggiunge un nuovo capitolo al suo percorso e approda al cinema con C14, film prodotto da Eriador Film insieme a Rai Cinema. La showgirl affianca Raoul Bova, protagonista della pellicola, e si misura con un ruolo accanto a interpreti di lunga esperienza.
Al suo fianco recitano anche Giancarlo Giannini, Francesco Arca e Ludovica Martino. In uno scatto condiviso online, il gruppo appare unito anche fuori dal set, riunito attorno a un tavolo durante una pausa dalle riprese.
Le prime scene sono state girate alla Diesel Farm, proprietà di Renzo Rosso e luogo scelto come base iniziale della produzione. Nei prossimi giorni la troupe si trasferirà in Puglia, dove continueranno le lavorazioni del film.
Tra i partner del progetto compare anche l’azienda di Carlo Beretta, compagno di Melissa Satta. Un legame che coincide con questo nuovo impegno sul grande schermo, anche se per lei non si tratta di un esordio assoluto.
In passato aveva già partecipato a diverse produzioni, tra cui “Vita Smeralda” diretto da Jerry Calà, “Bastardi” di Andres Arce Maldonado e “Moda mia” firmato da Marco Pollini, esperienze che oggi precedono questo nuovo ritorno davanti alla macchina da presa.