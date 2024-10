Ascolti TV: 'Ninfa Dormiente' di Rai1 vince la prima serata, battuto 'Grande Fratello'

La serata televisiva del 28 ottobre 2024 ha visto il successo di Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia, fiction interpretata da Elena Sofia Ricci, che ha registrato 3.776.000 telespettatori su Rai1, con uno share del 22,4%, guadagnando così il primo posto negli ascolti TV. La fiction ha superato il Grande Fratello, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che si è fermato a 2.219.000 spettatori e uno share del 18,1%, segnando un leggero calo rispetto agli episodi precedenti.

In terza posizione, Rai2 ha proposto Boss in incognito, programma di docureality condotto da Max Giusti, che nella presentazione ha registrato 725.000 spettatori (3,5%), salendo a 914.000 con il 6,1% di share nella parte principale. Italia1 ha trasmesso il film Paradise City, con 899.000 spettatori e uno share del 5,5%, mentre TV8 ha raggiunto 889.000 spettatori (5,5%) con il programma GialappaShow. La7 si è posizionata subito dopo con La Torre di Babele, che ha totalizzato 886.000 spettatori e uno share del 4,6%, seguito da Rete4 con Quarta Repubblica, talk show politico condotto da Nicola Porro, che ha attirato 696.000 spettatori e il 5% di share. In coda, Rai3 con Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, ha segnato il 3% di share con 480.000 spettatori, seguito dal programma Only Fun - Comico Show su Nove, che ha raccolto 332.000 spettatori e il 2,3% di share.

Nell'access prime time, Affari Tuoi su Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha dominato con 5.714.000 spettatori e uno share del 26,7%. Questo programma ha superato nettamente Striscia la Notizia su Canale 5, che ha registrato 2.913.000 spettatori, pari a uno share del 13,6%.