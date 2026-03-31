Luigi Petrella ucciso a 16 anni in scooter, appello dei genitori al testimone della Volkswagen Lupo

Luigi Petrella muore a 16 anni dopo essere stato investito in scooter a Mondragone, mentre tornava a casa. I genitori chiedono aiuto a un testimone che potrebbe chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto la sera del 27 giugno 2025.

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto mentre viaggiava in scooter. La vittima è Luigi Daniele Petrella, morto in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto la sera del 27 giugno 2025 a Mondragone, in provincia di Caserta.

La dinamica dell’impatto resta ancora in parte da chiarire. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe stato investito da un’auto mentre percorreva la strada. Dopo lo scontro è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, dove però è deceduto poco dopo il ricovero.

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Per la morte del ragazzo è sotto processo un uomo di 47 anni, accusato di averlo investito mentre era alla guida di una Fiat Punto e di essersi allontanato senza prestare soccorso. L’imputazione nei suoi confronti è di omicidio volontario.

Il testimone mai identificato che può cambiare il processo

Nel corso delle indagini sono emerse immagini di videosorveglianza che mostrano il passaggio di una Volkswagen Lupo negli istanti immediatamente successivi all’incidente. Chi si trovava al volante potrebbe aver assistito alla scena o avere elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Per questo i genitori del ragazzo hanno lanciato un appello diretto: chiedono alla persona che guidava quell’auto di farsi avanti. Un invito rilanciato anche dal legale della famiglia, l’avvocato Sergio Pisani, che sottolinea quanto la testimonianza possa essere decisiva per accertare i fatti.

Il processo è in corso davanti alla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere. La prossima udienza è prevista per mercoledì, mentre la famiglia continua a cercare risposte su una tragedia che ha spezzato la vita di un adolescente.