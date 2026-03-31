Scioperi di aprile 2026, calendario e settori coinvolti tra trasporti e servizi pubblici

Aprile 2026 vede scioperi diffusi nei trasporti e nei servizi pubblici a causa di vertenze sindacali ancora aperte. Tra aeroporti, bus e uffici statali, diverse giornate rischiano di complicare spostamenti e attività quotidiane.

Il mese di aprile 2026 presenta un calendario di scioperi meno intenso rispetto a marzo, ma comunque segnato da diverse mobilitazioni che interessano soprattutto i trasporti. Le agitazioni, distribuite lungo tutto il mese, riguardano anche scuola e pubblica amministrazione, con disagi previsti a livello locale e nazionale.

Le prime criticità riguardano il traffico aereo, dove sono già state fissate più giornate di stop. Tra l’8 e l’11 aprile si concentrano scioperi del personale aeroportuale e dei servizi di assistenza al volo, con possibili blocchi anche di 24 ore in alcuni scali italiani.

Leggi anche: Scioperi di gennaio 2026: calendario completo delle proteste e giorni critici per chi viaggia

Il 10 aprile è previsto uno sciopero nazionale di quattro ore che coinvolge il personale legato alla gestione del traffico aereo. Il giorno successivo, l’11 aprile, una nuova mobilitazione potrebbe incidere ulteriormente sui voli, con ritardi e cancellazioni soprattutto nei principali aeroporti.

Trasporti locali e servizi pubblici sotto pressione

Sul fronte ferroviario, la situazione appare più contenuta rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, tra l’11 e il 12 aprile è previsto uno sciopero che coinvolge anche il settore dei treni, con effetti più evidenti a livello regionale.

I disagi più rilevanti potrebbero riguardare il trasporto pubblico urbano. Il 10 aprile è previsto uno stop di quattro ore a Napoli per il personale del servizio locale, mentre il 24 aprile sarà la volta di Milano, con possibili ripercussioni su bus e metropolitane durante la giornata.

Il settore marittimo si fermerà il 17 aprile, con conseguenze soprattutto per i collegamenti verso le isole e le rotte turistiche. Una partecipazione parziale è prevista anche durante lo sciopero dell’11 aprile.

Il mese si chiude con una data significativa: il 30 aprile è stato proclamato uno sciopero generale che coinvolge diversi comparti, tra cui sanità, scuola, ricerca e pubblica amministrazione. In questa giornata sono attesi disservizi diffusi, non limitati ai trasporti ma estesi a numerosi servizi essenziali.