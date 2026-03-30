Bollette luce, rincari per i vulnerabili nel 2026
Aumentano le bollette della luce per i clienti vulnerabili a causa del rialzo dei prezzi energetici legato alla crisi in Medio Oriente, con un impatto diretto sui costi domestici già dal secondo trimestre 2026.
Dal secondo trimestre del 2026 le tariffe dell’energia elettrica cresceranno dell’8,1% per circa 3 milioni di utenti vulnerabili ancora nel regime di Maggior Tutela. L’aggiornamento comunicato da Arera riflette l’aumento dei costi delle materie prime sui mercati internazionali, spinti dalle tensioni in Medio Oriente.
L’incremento è legato soprattutto al rincaro della componente energia, solo in parte compensato da un calo del 2,2% del prezzo di dispacciamento. Restano invece invariati gli oneri di sistema, grazie alle risorse disponibili, mentre per alcune utenze non domestiche è stata ridotta la componente Asos prevista dal decreto Bollette.
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Per un utente tipo vulnerabile, la spesa annuale salirà a 589,34 euro nel periodo tra luglio 2025 e giugno 2026, con un aumento del 4,5% rispetto ai dodici mesi precedenti. Considerando invece il periodo tra aprile 2026 e marzo 2027, la cifra stimata raggiunge circa 605 euro annui, a parità di consumi.
Secondo le associazioni dei consumatori, il rincaro si traduce in circa 45 euro in più all’anno per una famiglia con consumi medi di 2.000 kWh e potenza impegnata di 3 kW. Se si aggiunge anche il costo del gas, che per un consumo medio supera i 1.200 euro annui, la spesa complessiva per l’energia arriva a oltre 1.800 euro.
Le organizzazioni dei consumatori denunciano un peso crescente sulle famiglie già in difficoltà economica e criticano le misure adottate, ritenute insufficienti a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi energetici. Nei prossimi giorni è atteso anche un aggiornamento sulle tariffe del gas.
Il confronto con gli anni precedenti evidenzia un aumento marcato: rispetto al periodo precedente alla crisi energetica del 2021, i prezzi della luce risultano oggi sensibilmente più alti, con incrementi che superano il 30% e arrivano a sfiorare il 40% rispetto al 2024.
Le associazioni sottolineano come la volatilità internazionale continui a riflettersi direttamente sulle bollette italiane, con rincari che incidono in modo crescente sui bilanci familiari, soprattutto per le categorie più fragili.