Bollette luce 2025, aumenti in arrivo: +1,9% per i clienti vulnerabili in maggior tutela

Home / Social News / Bollette luce 2025, aumenti in arrivo: +1,9% per i clienti vulnerabili in maggior tutela

Le bollette della luce nel 2025 si preannunciano più salate, con un aumento dell’1,9% per i clienti vulnerabili in maggior tutela. Secondo Arera, questa crescita interesserà circa 3 milioni di utenti, evidenziando ancora una volta le sfide economiche che affrontano le famiglie più fragili. È importante conoscere le novità e prepararsi a gestire il proprio consumo energetico in modo più consapevole, perché…