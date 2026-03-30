Cielo rosso in Australia, il ciclone Narelle trasforma l'orizzonte

Il ciclone Narelle ha colorato di rosso il cielo dell’Australia Occidentale a causa di una tempesta di polvere ricca di ferro, sollevata dai venti estremi. A Shark Bay i residenti hanno assistito a uno scenario irreale.

Un’atmosfera surreale ha avvolto l’Australia Occidentale durante l’arrivo del ciclone Narelle, quando il cielo si è tinto di un rosso intenso. Nella zona di Shark Bay, a circa 500 chilometri da Exmouth, i residenti hanno raccontato di un cambiamento improvviso della luce, passata dall’arancione a un rosso uniforme che ha coperto l’intero paesaggio.

La scena è stata accompagnata da un’aria pesante, carica di polvere finissima. Chi si trovava all’aperto ha percepito chiaramente la presenza delle particelle, che si infilavano tra i denti e negli occhi, rendendo difficile anche respirare.

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Gli esperti spiegano che il fenomeno è nato dalla combinazione di più fattori. I venti estremamente forti del ciclone hanno sollevato enormi quantità di terra secca dalle regioni interne, in particolare dall’area del Pilbara, dove il suolo è caratterizzato da una forte presenza di ossidi di ferro, responsabili della tipica colorazione rossastra.

Una volta dispersa nell’atmosfera, questa polvere ha modificato il passaggio della luce solare. Le particelle, più grandi rispetto alle molecole d’aria, hanno filtrato i colori freddi come il blu, lasciando prevalere le tonalità calde. Il risultato è stato un cielo scuro, uniforme e profondamente rosso.

A rendere l’effetto ancora più evidente ha contribuito la copertura nuvolosa legata al ciclone, che ha attenuato la luce diretta del sole e diffuso il colore su tutta la zona, amplificando la sensazione di trovarsi davanti a uno scenario irreale.

Eventi simili si verificano talvolta nelle aree aride durante le tempeste di sabbia, ma la coincidenza tra vento intenso, terreno ricco di ferro e condizioni atmosferiche particolari ha prodotto uno dei casi più impressionanti osservati negli ultimi anni.

Se Shark Bay ha evitato i danni più gravi, altre località hanno subito conseguenze pesanti. A Exmouth diverse abitazioni sono state scoperchiate, il porto turistico ha riportato danni significativi e l’aeroporto è stato quasi distrutto. Anche strutture considerate sicure non hanno retto all’impatto del ciclone.

Nell’area di Carnarvon, agricoltori e allevatori stanno facendo i conti con perdite ingenti. In alcuni casi, fino all’80% dei raccolti è andato distrutto, compromettendo intere stagioni di lavoro.

Le immagini del cielo rosso hanno fatto rapidamente il giro del mondo, diventando il simbolo della forza degli eventi meteorologici estremi. Intanto le autorità locali hanno avviato gli interventi di ripristino e annunciato sostegni economici per le comunità colpite.