Principe Filippo, gli ultimi anni tra malattia e riservatezza

Il principe Filippo è morto il 9 aprile 2021 dopo anni con un tumore al pancreas diagnosticato nel 2013. Il marito di Elisabetta II affrontò la malattia in silenzio, continuando gli impegni pubblici e scegliendo una vita ritirata negli ultimi anni.

Il principe Filippo si è spento il 9 aprile 2021 al castello di Windsor, a pochi mesi dal suo centesimo compleanno. Una recente biografia firmata dallo storico Hugo Vickers rivela che il duca di Edimburgo conviveva da tempo con un tumore al pancreas, diagnosticato nel 2013 quando aveva 91 anni.

Secondo il racconto contenuto nel libro, i medici individuarono un’ombra sospetta e, dopo ulteriori accertamenti, stabilirono che si trattava di una forma non operabile. Nonostante la gravità della diagnosi, Filippo tornò presto agli impegni ufficiali, mantenendo una presenza attiva nella vita pubblica per diversi anni.

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Il ritiro definitivo arrivò nel 2017. Da quel momento il principe scelse di vivere lontano dagli obblighi istituzionali, stabilendosi a Wood Farm, nella residenza reale di Sandringham. Una decisione coerente con il suo carattere diretto e poco incline alle formalità.

Alla sua morte, la causa ufficiale indicata fu la vecchiaia. Tuttavia, il libro aggiunge un elemento personale: Filippo non desiderava raggiungere i 100 anni, anche per evitare celebrazioni e attenzioni mediatiche che non gradiva.

Gli ultimi momenti riflettono questa indole. La sera prima di morire, si sarebbe alzato autonomamente per bere una birra, trascorrendo il tempo in tranquillità. Il giorno seguente, dopo aver detto di non sentirsi bene, si è spento senza clamore. Elisabetta II non era accanto a lui in quell’istante, un’assenza che, secondo il biografo, la colpì profondamente.

La fine arrivò in silenzio, senza annunci né cerimonie, in linea con uno stile di vita sempre segnato da indipendenza e discrezione.