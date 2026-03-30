Patrizia Baldi racconta Claudio Villa tra amore, litigi e il soprannome della valigia
Patrizia Baldi racconta Claudio Villa e il soprannome nato dalle loro liti dovute alla giovane età e ai frequenti allontanamenti. Un ricordo personale tra ironia e tensioni, emerso durante un’intervista televisiva.
Patrizia Baldi riporta in primo piano la figura di Claudio Villa attraverso episodi privati che svelano il lato più quotidiano del loro rapporto. Intervistata in tv, la vedova del cantante ha ripercorso gli anni vissuti insieme, segnati da una relazione intensa iniziata quando lei aveva appena 19 anni.
All’epoca, la differenza d’età e l’inesperienza la portavano a sentirsi in secondo piano. «All’inizio ero sempre un passo indietro», ha ricordato, spiegando come con il tempo abbia maturato la consapevolezza di voler vivere la relazione su un piano di parità.
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Proprio da quei momenti di tensione nasce il soprannome che Villa le aveva dato: “la ragazza con la valigia”. Quando le discussioni diventavano troppo accese, infatti, Baldi racconta di avere un’abitudine precisa: preparava le sue cose e si allontanava per qualche giorno.
Nel racconto emerge anche una fase difficile, segnata da una separazione temporanea durante la quale il cantante ebbe un’altra relazione. Nonostante ciò, i due decisero di tornare insieme poco dopo, cercando di ricostruire il legame.
Tra gli episodi più vividi, Baldi ricorda una serata di beneficenza alla quale parteciparono entrambi, consapevoli della presenza dell’ex compagna di Villa. Lei scelse di esserci per ribadire il proprio ruolo, ma la reazione del marito la lasciò spiazzata.
Alla sua intenzione, il cantante rispose con cautela, dicendo di non voler urtare la sensibilità dell’altra donna. Di fronte a quella posizione, Baldi decise ancora una volta di fare la valigia e andarsene, senza scenate.
Pochi giorni dopo fu Villa a cercarla, tentando un riavvicinamento. Un gesto che lei ricorda con ironia, sottolineando come, nonostante il ritorno, non gli abbia risparmiato il conto per quell’episodio.