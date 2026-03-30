Patrizia Baldi racconta Claudio Villa tra amore, litigi e il soprannome della valigia

Home / Social News / Patrizia Baldi racconta Claudio Villa tra amore, litigi e il soprannome della valigia

Patrizia Baldi racconta Claudio Villa e il soprannome nato dalle loro liti dovute alla giovane età e ai frequenti allontanamenti. Un ricordo personale tra ironia e tensioni, emerso durante un’intervista televisiva.

Patrizia Baldi racconta Claudio Villa tra amore, litigi e il soprannome della valigia