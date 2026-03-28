Valeria Marini torna single e racconta la scelta tra amore e lavoro

Valeria Marini è tornata single dopo aver lasciato il compagno che le chiedeva di scegliere tra carriera e relazione. La showgirl racconta la decisione e le difficoltà sentimentali, oltre a chiarire il rapporto con Nino Frassica dopo Sanremo.

Valeria Marini ha deciso di chiudere la sua ultima relazione dopo pochi mesi, spiegando di non aver accettato una richiesta che avrebbe cambiato la sua vita. Il compagno le aveva chiesto di seguirlo all’estero, mettendo di fatto in secondo piano il suo lavoro. Una condizione che la showgirl non ha ritenuto compatibile con il proprio percorso professionale.

Ospite del programma “Storie al bivio” condotto da Monica Setta, in onda su Rai2, Marini ha raccontato di aver vissuto quella relazione con trasporto, arrivando a pensare di essere innamorata. La svolta è arrivata quando il rapporto ha richiesto una scelta netta, che ha messo in discussione il suo equilibrio.

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La decisione di interrompere la storia non è stata semplice. Marini ha ammesso di aver sofferto, ma ha anche spiegato di provare ancora una certa diffidenza verso i sentimenti. In passato, infatti, ha vissuto esperienze che l’hanno segnata, rendendola più cauta e timorosa di essere ingannata.

Nel corso dell’intervista, la showgirl ha affrontato anche la recente polemica con Nino Frassica, nata durante il Festival di Sanremo. Il comico aveva scherzato sulle sue labbra, suscitando il suo disappunto. Marini ha raccontato di essersi sentita ferita in un primo momento, anche perché non ha percepito delle scuse dirette.

Nonostante il fastidio iniziale, è stata lei a fare il primo passo per chiudere la vicenda. Ha scelto di perdonare Frassica, riconoscendo il suo carattere ironico e dichiarando di non riuscire a restare arrabbiata con lui.