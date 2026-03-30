Trust rinnova la tecnologia primaverile tra mobilità e design

Con Trust la primavera cambia il modo di usare la tecnologia grazie alla maggiore mobilità e al tempo all’aperto. Le giornate più lunghe spingono verso dispositivi portatili, tra lavoro agile e gaming fuori casa.

Con l’arrivo della bella stagione cresce il tempo trascorso fuori casa e cambia anche l’uso della tecnologia. Le giornate più luminose favoriscono attività dinamiche e flessibili, mentre lavoro e intrattenimento si spostano facilmente tra ambienti interni ed esterni, dal balcone agli spazi aperti.

Secondo alcune ricerche, la luce naturale può incidere positivamente sulla produttività, spingendo sempre più persone a riorganizzare le proprie abitudini digitali. In questo scenario si inserisce Trust, azienda olandese specializzata in accessori per gaming e lavoro, con soluzioni pensate per accompagnare gli utenti anche in mobilità.

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Per il tempo libero all’aperto, il controller wireless GXT735 Mylox consente di giocare su smartphone con connessione Bluetooth a bassa latenza. Il design leggero ed ergonomico, insieme al supporto regolabile per il telefono, permette sessioni di gioco fluide anche lontano da casa, mentre la batteria integrata garantisce diverse ore di autonomia.

Accanto al controller, gli accessori per Nintendo Switch includono custodie rigide progettate per proteggere console e dispositivi durante gli spostamenti. Si tratta di soluzioni pensate per chi porta sempre con sé la propria libreria di giochi.

Per chi lavora in movimento, il mouse pieghevole Zylo punta su compattezza e praticità. Facile da trasportare, integra un ricevitore USB-C e una batteria ricaricabile che può durare mesi. L’esperienza d’uso resta precisa e confortevole anche fuori dalla postazione tradizionale.

Per l’alimentazione dei dispositivi entra in gioco Maxo, caricabatterie compatto da 100 W con doppia porta USB-C, adatto a laptop, tablet e smartphone. Il dispositivo è realizzato in parte con materiali riciclati, unendo funzionalità e attenzione all’impatto ambientale.

La primavera porta anche più colore nel gaming. Le cuffie multipiattaforma Forta per PS5, disponibili in diverse tonalità, offrono audio immersivo grazie ai driver da 50 mm e un microfono removibile per passare rapidamente dal gioco online all’utilizzo individuale. Il comfort è garantito da padiglioni morbidi e struttura regolabile.

Nel lavoro quotidiano cresce invece l’interesse per setup essenziali e luminosi. Il mouse ergonomico Bayo+ in versione bianca è progettato per ridurre l’affaticamento del polso grazie alla forma verticale inclinata, mantenendo precisione e facilità d’uso.

A completare la postazione, la sedia gaming Ruya in finitura total white combina supporto ergonomico e design minimal. Struttura robusta, altezza regolabile e supporto lombare aiutano a mantenere una postura corretta durante lunghe sessioni davanti al computer.