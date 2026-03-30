Reolink lancia Solar Floodlight con fotocamera 2K e alimentazione solare

Reolink presenta Solar Floodlight, videocamera da esterno senza fili alimentata a energia solare che unisce sensore 2K, fari da 1000 lumen e AI per il rilevamento. Installazione rapida e autonomia fino a tre mesi con una sola carica.

Reolink amplia la propria offerta di sistemi di sicurezza con Solar Floodlight, una videocamera da esterno completamente wireless pensata per proteggere abitazioni senza interventi complessi. Il dispositivo arriva sul mercato con un prezzo consigliato di 99,99 euro.

Il modello integra una videocamera 2K da 4 megapixel e fari LED capaci di raggiungere i 1000 lumen, offrendo immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il campo visivo di 150 gradi consente di monitorare ampie porzioni di spazio, come ingressi, vialetti e giardini.

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Alla base del funzionamento c’è un sistema alimentato da pannello solare e batteria da 7.800 mAh, progettato per garantire continuità senza collegamenti alla rete elettrica. Con un’ora di luce solare diretta, il dispositivo riesce a coprire un’intera giornata di utilizzo, mentre una carica completa può durare fino a tre mesi.

La tecnologia proprietaria SolarEase migliora l’efficienza di ricarica fino al 26%, permettendo al sistema di funzionare anche con luce limitata o in presenza di ombre parziali. Questo consente di mantenere attiva la videocamera anche in condizioni ambientali non ideali.

Il sistema di intelligenza artificiale integrato distingue tra persone, animali e veicoli. In base al tipo di rilevamento, regola automaticamente l’intensità del faretto: luce più forte per segnalare presenze sospette, più tenue in caso di animali domestici o fauna.

Per aumentare il livello di sicurezza, è presente anche una sirena da 110 decibel attivabile in caso di necessità. Tutte le funzioni sono gestibili tramite l’app dedicata, che consente di ricevere notifiche in tempo reale, controllare il flusso video e comunicare grazie all’audio bidirezionale.

La Solar Floodlight può essere collegata ad altri dispositivi del marchio, come hub domestici e sistemi di registrazione NVR, così da costruire un impianto di sicurezza più ampio e integrato.