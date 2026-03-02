Reolink lancia TrackFlex Floodlight WiFi in Italia con doppia lente e visione 360 gradi

Reolink porta in Italia TrackFlex Floodlight WiFi per rafforzare la sicurezza domestica con doppia lente e visione a 360 gradi. Il dispositivo integra luce potente, tracciamento automatico e funzioni AI senza abbonamenti.

Reolink introduce sul mercato italiano la nuova TrackFlex Floodlight WiFi, una telecamera di sicurezza cablata proposta a 249,99 euro sul sito ufficiale. Per il debutto è previsto uno sconto del 16%, che abbassa il prezzo a 209,99 euro. Chi ha partecipato al preordine può ottenere un ulteriore ribasso del 10%, arrivando a 184,99 euro entro l’8 marzo.

Il dispositivo, mostrato per la prima volta all’IFA 2025, combina risoluzione 4K e sistema PTZ con una configurazione a doppio obiettivo. L’obiettivo è coprire l’intera area senza zone cieche, grazie a un monitoraggio continuo e al tracciamento automatico dei soggetti in movimento.

Il sistema a due lenti consente una copertura completa a 360 gradi, adatta a spazi esterni come giardini e ingressi. Le ottiche passano in modo automatico tra diverse lunghezze focali, così da mantenere nitidi sia i dettagli ravvicinati sia quelli più distanti. Nell’app dedicata è possibile visualizzare insieme la ripresa grandangolare e lo zoom ibrido fino a 6x.

Per l’uso notturno, la telecamera integra LED regolabili fino a 3000 lumen, con temperatura colore modificabile tra luce fredda e calda. I fari illuminano fino a 12 metri, mentre una sirena da 110 decibel entra in funzione in caso di rilevamento sospetto.

Tra le funzioni principali c’è la ricerca video tramite intelligenza artificiale basata su ReoNeura, che permette di trovare clip usando descrizioni testuali. Il sistema riconosce persone, veicoli, animali e pacchi, elaborando i dati in locale senza costi aggiuntivi.

La rilevazione del movimento è affidata a tre sensori PIR con copertura fino a 270 gradi e una distanza tra 2 e 10 metri. Installata su un angolo dell’abitazione a un’altezza di circa 2-3 metri, la telecamera controlla più lati contemporaneamente con un solo dispositivo.