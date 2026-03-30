Lexar JumpDrive D500 arriva in Italia con doppio connettore e alta velocità

Lexar presenta JumpDrive D500, chiavetta con doppio connettore pensata per chi lavora tra più dispositivi e deve spostare file rapidamente. Supporta USB-A e USB-C e raggiunge velocità fino a 400 MB/s.

Arriva sul mercato italiano la nuova Lexar JumpDrive D500, una chiavetta progettata per facilitare il trasferimento dei dati tra dispositivi diversi senza bisogno di adattatori. Il prodotto integra due connettori, USB-A e USB-C, per collegarsi direttamente a computer, smartphone e tablet.

La memoria sfrutta lo standard USB 3.2 Gen 1 e consente di raggiungere velocità di trasferimento fino a 400 MB/s. Un valore che permette di spostare file pesanti, come video o archivi fotografici, in tempi ridotti rispetto alle classiche unità USB.

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Dal punto di vista costruttivo, la chiavetta presenta un corpo in metallo con meccanismo girevole che protegge i connettori e ne facilita l’uso. Il design compatto, privo di cavi, la rende adatta a essere trasportata facilmente anche durante spostamenti frequenti.

Disponibile con capacità fino a 1TB, il dispositivo è pensato per chi deve gestire grandi quantità di dati in mobilità. La compatibilità con più piattaforme consente di lavorare senza interruzioni tra ambienti diversi, sia in ambito professionale sia personale.

Il prodotto è distribuito in Italia da Nital ed è acquistabile presso rivenditori di elettronica e online. È coperto da una garanzia limitata di cinque anni.