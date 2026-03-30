Meteo Pasqua e Pasquetta 2026 tra sole al Nord e aria fresca al Sud

Pasqua 2026 porta tempo variabile in Italia per l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa, con sole prevalente al Nord e temperature più basse al Sud. Le feste del 5 e 6 aprile saranno segnate da condizioni diverse tra le regioni.

L’avvicinarsi di Pasqua e Pasquetta, previste per domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026, coincide con una fase atmosferica ancora instabile. L’Europa resta divisa tra l’alta pressione a ovest e una circolazione depressionaria a est, una configurazione che coinvolge direttamente l’Italia.

Il Paese si troverà sul margine orientale dell’anticiclone, esposto alla discesa di correnti più fredde dirette verso il Mediterraneo centrale. Questa situazione porterà condizioni variabili soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord sarà più riparato e con tempo generalmente stabile.

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Le temperature resteranno sotto la media stagionale negli ultimi giorni di marzo, mantenendo un clima primaverile ma ancora fresco, con effetti più evidenti nelle regioni meridionali.

Domenica di Pasqua vedrà al Nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento sui rilievi. Anche al Centro prevarrà il sole, con nubi innocue lungo l’Appennino. Al Sud, condizioni più variabili: Sardegna, Campania, Molise e Puglia saranno in prevalenza soleggiate, mentre Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto nei settori orientali, potranno avere rovesci o brevi temporali nelle ore centrali.

Le temperature massime saliranno fino a 21-22°C al Centro-Nord, mentre al Sud resteranno più contenute, senza superare i 18°C. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali, con mari poco mossi.

Lunedì di Pasquetta porterà un miglioramento generale. Al Nord si segnala solo qualche nube sulla Liguria, mentre altrove il cielo sarà sereno o leggermente velato. Al Centro tempo stabile con qualche nuvola nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica.

Al Sud il sole sarà prevalente, con isolati piovaschi pomeridiani possibili tra Calabria e Sicilia nelle zone interne. Le temperature continueranno a salire: fino a 23-24°C al Nord, 22-23°C al Centro e tra 18 e 20°C al Sud. Venti deboli meridionali al Nord e Maestrale al Sud, con mari generalmente poco mossi.