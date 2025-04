Meteo Pasqua: pioggia al Nord, sole e temperature in rialzo al Centro e Sud

Pasqua 2025 si presenta con un'Italia divisa in due sotto il profilo meteo. Le previsioni per domenica 20 aprile segnalano condizioni instabili al Nord e tempo più stabile al Centro e al Sud. Ombrelli aperti a Milano, Torino e in gran parte del Nordovest, dove è atteso il ritorno del maltempo con piogge su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia occidentale. Anche la Sardegna e le aree interne della Toscana saranno interessate da precipitazioni in estensione nel corso della giornata.

Diverso il quadro al Centro-Sud, dove l’aumento delle temperature, soprattutto nelle minime, sarà accompagnato da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Su Roma, Napoli e Palermo le condizioni meteo favoriranno le gite all’aperto, con nubi innocue tra Lazio e Campania, e ampie schiarite su Puglia, Calabria e Sicilia.

Già nella giornata di sabato 19 aprile è previsto un miglioramento diffuso, anche se non sufficiente per garantire il ritorno del sole al Nord, dove il Piemonte potrebbe registrare ancora piogge sparse. Al Centro e al Sud la presenza di nubi sarà meno rilevante, con basso rischio di pioggia e clima più mite nelle ore centrali.

