Usa colpiscono Lamerd con nuovo missile, morti in scuola e palestra

Iran, attacco Usa con nuovo missile a Lamerd provoca 21 morti tra scuola e palestra, colpite durante attività civili a ridosso di un sito militare

Il 28 febbraio, primo giorno del conflitto tra Stati Uniti e Iran, un attacco missilistico ha colpito la città di Lamerd, nel sud del Paese, causando almeno 21 vittime. A essere centrati sono stati una scuola elementare e una palestra, frequentate in quel momento da bambini e da una squadra femminile di pallavolo.

Secondo analisi indipendenti e immagini verificate, nell’operazione sarebbe stato impiegato per la prima volta in combattimento il Precision Strike Missile (PrSM), un sistema balistico a corto raggio progettato per esplodere sopra l’obiettivo e disperdere proiettili di tungsteno ad alta velocità.

Leggi anche: USA verso nuovo test di missile balistico intercontinentale

I filmati dell’attacco mostrano il missile in volo sopra un’area residenziale, prima della detonazione in aria. Le fotografie successive documentano edifici colpiti da numerosi fori compatibili con la frammentazione del PrSM, segno di un’esplosione studiata per colpire su vasta area.

Nello stesso giorno, un missile da crociera Tomahawk statunitense ha colpito un’altra scuola a Minab, a centinaia di chilometri di distanza, provocando 175 morti, in gran parte studentesse. Due attacchi distinti ma avvenuti nelle prime ore della stessa offensiva.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti aveva diffuso già il 1° marzo un video del lancio del nuovo missile. Il 4 marzo, l’ammiraglio Brad Cooper ha confermato l’uso del sistema, parlando di una capacità di attacco in profondità mai utilizzata prima.

Le strutture colpite a Lamerd si trovavano vicino a un complesso dei Guardiani della Rivoluzione, ma separate da muri. Resta incerto se l’obiettivo fosse militare o se si sia trattato di un errore o di una scelta intenzionale. Nel momento dell’impatto, la scuola era in attività e la palestra ospitava allenamenti sportivi.