Muore a 21 anni per tumore cerebrale scoperto tardi dopo vertigini sottovalutate

James Mann muore a 21 anni per un tumore cerebrale scoperto tardi dopo vertigini sottovalutate. Il giovane poliziotto inglese peggiora in poche settimane fino alla diagnosi e alla morte in tre mesi.

James Mann aveva 21 anni e lavorava come agente di polizia oltre a fare il personal trainer nel Bedfordshire, in Inghilterra. La sua vita si è fermata in appena tre mesi dalla diagnosi di un tumore cerebrale particolarmente aggressivo, arrivata quando la malattia era già in fase avanzata.

I primi segnali erano stati lievi capogiri, giudicati inizialmente poco preoccupanti. Secondo il racconto della madre Dianne, il medico di base aveva attribuito quei disturbi a semplici vertigini, senza richiedere accertamenti immediati. Nel giro di poche settimane però la situazione è precipitata: sono comparsi vomito frequente e difficoltà a camminare.

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Solo a quel punto James è stato sottoposto a una TAC, che ha evidenziato una massa nel cervello. La diagnosi ha rivelato un tumore H3K27, noto per la sua crescita rapida e difficile da controllare. Nonostante interventi chirurgici e procedure d’urgenza, la malattia ha continuato a progredire senza lasciare margini.

La madre ricorda un ragazzo in piena salute, sportivo e attivo, difficile da immaginare così rapidamente debilitato. Nei momenti più critici, il giovane ha affrontato il peggioramento con lucidità, arrivando a esprimere la volontà di interrompere le cure durante una fase particolarmente dura.

James è morto il 30 gennaio 2026, circondato dalla famiglia. Al funerale hanno partecipato circa 150 persone tra amici, colleghi e conoscenti. Dopo la sua scomparsa, i familiari hanno avviato una raccolta fondi a favore della ricerca sui tumori cerebrali, con l’obiettivo di sostenere chi si trova ad affrontare malattie simili.