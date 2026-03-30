Anziano morto in casa a Castel San Giovanni, arrestati moglie e figlio

Anziano di 85 anni morto in casa a Castel San Giovanni dopo mesi di violenze, arrestati moglie e figlio accusati di omicidio e maltrattamenti. L’uomo sarebbe stato sottoposto a sofferenze continue prima del decesso.

Un uomo di 85 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, lo scorso 25 ottobre 2025. A distanza di mesi, le indagini hanno portato all’arresto della moglie e del figlio, accusati a vario titolo di omicidio volontario, maltrattamenti e sequestro di persona.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nelle prime ore di lunedì dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Piacenza. Il provvedimento è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, che ha coordinato l’inchiesta fin dall’inizio.

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Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’anziano avrebbe subito per lungo tempo gravi sofferenze all’interno della propria abitazione. Gli investigatori parlano di una situazione di maltrattamenti prolungati, aggravata da condizioni che avrebbero limitato la libertà della vittima.

Le accuse contestate ai due familiari comprendono il concorso in maltrattamenti e sequestro di persona. Al figlio viene inoltre attribuita la responsabilità di omicidio volontario aggravato. Gli elementi raccolti durante le indagini hanno delineato un quadro ritenuto grave dagli inquirenti.

I dettagli dell’operazione e gli sviluppi dell’inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista nella mattinata a Piacenza, alla presenza del procuratore della Repubblica e del comandante provinciale dei carabinieri.