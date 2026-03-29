Nicola Savarese muore in galleria dopo il pronto soccorso

Nicola Savarese è morto dopo un incidente in galleria mentre rientrava a casa, poco dopo essere uscito dal pronto soccorso per un malore. Lo schianto è avvenuto nella notte sulla statale sorrentina.

Nicola Savarese, 54 anni, è deceduto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo dopo aver perso il controllo della sua auto all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano, lungo la statale 145 Sorrentina. L’uomo stava rientrando a Vico Equense quando si è verificato l’incidente.

Poco prima si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a causa di un malore. Dopo la visita aveva deciso di tornare a casa da solo, mettendosi alla guida della sua vettura.

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L’impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo mentre attraversava il tunnel, finendo contro le pareti della galleria. I soccorsi non hanno potuto fare nulla: è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Pompei, che stanno lavorando per chiarire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un nuovo malore che avrebbe colpito Savarese mentre era alla guida.

La Procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia sul corpo per accertare le cause del decesso. In corso anche verifiche sulla visita effettuata poche ore prima al pronto soccorso.