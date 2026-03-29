Sommelier da record, 28 ristoranti Michelin in 24 ore

Joshua Fykse stabilisce un record visitando 28 ristoranti Michelin in 24 ore per battere il primato precedente. Il sommelier di Las Vegas ha pianificato ogni tappa nei locali di New York, contenendo la spesa a circa 1.200 euro.

Joshua Fykse, sommelier originario di Las Vegas, ha conquistato il Guinness World Record dopo aver mangiato in 28 ristoranti stellati Michelin nell’arco di un solo giorno. L’impresa si è svolta a New York, dove ha selezionato con attenzione i locali presenti nella guida e organizzato un itinerario serrato per riuscire a rispettare i tempi.

Per affrontare la sfida, Fykse ha studiato in anticipo tutti i 72 ristoranti stellati della città, scegliendo il percorso più rapido e valutando cosa ordinare in ciascun posto. In alcuni casi ha optato per piatti veloci o piccoli assaggi, evitando menu degustazione troppo lunghi. Dove necessario, ha contattato i ristoratori per chiedere soluzioni alternative o accessi anticipati.

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Alcuni locali hanno accettato di adattarsi alle sue esigenze, consentendogli di entrare prima dell’orario di apertura o proponendo opzioni più rapide. Altri, invece, hanno mantenuto le proprie regole, costringendolo a modificare il programma. Nonostante le difficoltà, il sommelier è riuscito a completare il percorso spendendo circa 1.200 euro.

Con questo risultato, Fykse ha superato il suo precedente record del 2023, quando si era fermato a 22 ristoranti in 24 ore. Ha anche battuto il primato stabilito nel 2024 a Hong Kong da due concorrenti indiani, che avevano raggiunto quota 25.

Dietro l’impresa c’è anche una spinta personale. Prima di riprovarci, Fykse si era confrontato con amici e familiari. Alla fine ha deciso di tentare ancora, determinato a migliorarsi e a portare il record a un livello superiore.