Nuove Stelle nella Guida Michelin 2026: tutti i ristoranti premiati in Italia
La nuova edizione della Guida Michelin 2026 porta importanti novità nella gastronomia italiana. Una nuova insegna entra nell’élite delle tre stelle – La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti – mentre due ristoranti conquistano le due stelle. Ben 22 locali ottengono la loro prima stella, ampliando il panorama dell’alta cucina nazionale.
Di seguito l’elenco completo dei ristoranti stellati, con i nuovi ingressi segnalati in grassetto.
Leggi anche Guida Michelin Italia 2025: le nuove stelle della gastronomia italiana
Tre stelle: Alba - Piazza Duomo; Brunico - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler; Brusaporto - Da Vittorio; Castel di Sangro - Reale; Firenze - Enoteca Pinchiorri; Milano - Enrico Bartolini al Mudec; Modena - Osteria Francescana; Nerano - Quattro Passi; Orta San Giulio - Villa Crespi; Roma - La Pergola; Rubano - Le Calandre; Runate - Dal Pescatore; Senigallia - Uliassi; Serralunga d'Alba - La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti; Verona - Casa Perbellini 12 Apostoli.
Due stelle: Anacapri - L'Olivo; Bergamo - Villa Elena; Brusciano - Taverna Estia; Castellammare di Stabia - Piazzetta Milù; Cervere - Antica Corona Reale; Cioccaro - Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini; Colle di Val d'Elsa - Arnolfo; Cornaredo - D'O; Firenze - Santa Elisabetta; Gargnano - Villa Feltrinelli; Godia - Agli Amici; Imola - San Domenico; Ischia - daní maison; Isola Vulcano - I Tenerumi; Licata - La Madia; Longiano - Magnolia; Lonigo - La Peca; Lughetto - Antica Osteria Cera; Marzocca - Madonnina del Pescatore; Milano - Andrea Aprea; Milano - Verso Capitaneo; Milano - Seta by Antonio Guida; Montalcino - Campo del Drago; Montemerano - Caino; Napoli - George Restaurant; Oppeano - Famiglia Rana; Ragusa - Duomo; Roma - Il Pagliaccio; Roma - Acquolina; Roma - Enoteca La Torre; Sarentino - Terra The Magic Place; Taormina - St. George by Heinz Beck; Telese - Krèsios; Tirolo - Castel fine dining; Trieste - Harry's Piccolo; Venezia - Glam Enrico Bartolini; Viareggio - Il Piccolo Principe; Vico Equense - Torre del Saracino.
Abruzzo: Civitella Casanova - La Bandiera; Guardiagrele - Villa Maiella; Montepagano - D.one Ristorante Diffuso; San Salvo Marina - Al Metrò; Sant'Omero - Zunica 1880 a Villa Corallo.
Basilicata: Lavello - Don Alfonso 1890 San Barbato; Matera - Vitantonio Lombardo.
Calabria: Lamezia Terme - Abbruzzino Oltre; Marina di Gioiosa Ionica - Gambero Rosso; San Giovanni in Fiore - Hyle; Santa Cristina d'Aspromonte - Qafiz; Strongoli - Dattilo.
Campania: Amalfi - Sensi; Amalfi - La Caravella dal 1959; Amalfi - Glicine; Amalfi - Alici; Ariano Irpino - Maeba Restaurant; Bacoli - Caracol; Baronissi - Cetaria; Capri - Le Monzù; Conca dei Marini - Il Refettorio; Eboli - Il Papavero; Forio - Isola di Ischia - Umberto a Mare; Furore - Bluh Furore; Gragnano - O Me O Il Mare; Lacco Ameno - Indaco; Marina del Cantone - Taverna del Capitano; Massa Lubrense - Relais Blu; Napoli - ARIA; Napoli - Veritas; Napoli - Il Ristorante Alain Ducasse Napoli; Nola - Re Santi e Leoni; Paestum - Tre Olivi; Paestum - Le Trabe; Pompei - President; Positano - Zass; Positano - Li Galli; Praiano - Un Piano nel Cielo; Ravello - Rossellinis; Ravello - Il Flauto di Pan; Sant'Agata sui Due Golfi - Don Alfonso 1890; Sant'Agnello - Don Geppi; Somma Vesuviana - Contaminazioni Restaurant; Sorrento - Il Buco; Sorrento - Terrazza Bosquet; Sorrento - Lorelei; Squille - Marotta; Telese Terme - La Locanda del Borgo; Ticciano - Cannavacciuolo Countryside; Vallesaccarda - Oasis - Sapori Antichi; Vico Equense - Antica Osteria Nonna Rosa; Vietri sul Mare - Volta del Fuenti by Michele De Blasio.
Emilia-Romagna: Bagno di Romagna - Ristorante del Lago; Bologna - I Portici; Borgonovo Val Tidone - La Palta; Castel Maggiore - Iacobucci; Cesenatico - La Buca; Cesenatico - Ancòra; Codigoro - La Zanzara; Fiorano Modenese - Alto; Maranello - Cavallino; Modena - L'Erba del Re; Modena - Al Gatto Verde; Parma - Inkiostro; Pennabilli - Il Piastrino; Polesine Parmense - Antica Corte Pallavicina; Rimini - Da Lucio; Rimini - Abocar Due Cucine; Rimini - Guido; Rubbianino - Ca' Matilde; Rubiera - Osteria del Viandante; San Piero in Bagno - Da Gorini; Sasso Marconi - Casa Mazzucchelli; Savigno - Trattoria da Amerigo.
Friuli Venezia Giulia: Cormons - Trattoria al Cacciatore – La Subida; Dolegna del Collio - L'Argine a Vencò; Ruda - Osteria Altran; San Quirino - La Primula; Sappada - Laite.
Lazio: Acuto - Colline Ciociare; Ariccia - Sintesi; Fiumicino - Il Tino; Fiumicino - Pascucci al Porticciolo; Genazzano - Marco Bottega Ristorante; Labico - Antonello Colonna Labico; Pontinia - Mater1apr1ma; Ponza - Acqua Pazza; Rivodutri - La Trota; Roma - Pulejo; Roma - Orma Roma; Roma - INEO; Roma - Pipero Roma; Roma - Il Convivio Troiani; Roma - Per Me Giulio Terrinoni; Roma - Achilli al Parlamento; Roma - Imàgo; Roma - Moma; Roma - La Terrazza; Roma - Marco Martini Restaurant; Roma - Aroma; Roma - All'Oro; Roma - Glass Hostaria; Roma - Zia; Roma - Idylio by Apreda; Tivoli - Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale; Trevinano - La Parolina.
Liguria: Alassio - Nove; Andora - Vignamare; Cavi di Lavagna - Impronta d'Acqua; Dolcedo - Equilibrio; Genova - Il Marin; Genova - San Giorgio; Imperia - Sarri; Noli - Vescovado; Portofino - Cracco Portofino; Sanremo - Paolo e Barbara; Sestri Levante - Rezzano Cucina e Vino; Ventimiglia - Casa Buono.
Lombardia: Albavilla - Il Cantuccio; Albiate - Grow Restaurant; Bergamo - Impronte; Borgonato - Due Colombe; Calvisano - Al Gambero; Cavernago - Il Saraceno; Cernobbio - Materia; Como - Kitchen; Concesio - Miramonti l'Altro; Cornaredo - Olmo; Desenzano del Garda - Esplanade; Fagnano Olona - Acquerello; Fasano del Garda - Lido 84; Fasano del Garda - Il Fagiano; Gargnano - La Tortuga; Limone sul Garda - Senso Lake Garda Alfio Ghezzi; Lodi - La Coldana; Lomazzo - Trattoria contemporanea; Madesimo - Il Cantinone e Sport Hotel Alpina; Manerba del Garda - Capriccio; Mantello - La Preséf; Milano - Cracco in Galleria; Milano - Berton; Milano - Sadler; Milano - Contraste; Milano - Iyo; Milano - Il Luogo Aimo e Nadia; Milano - Sine by Di Pinto; Milano - Moebius Sperimentale; Milano - Iyo Kaiseki; Milano - Anima; Milano - Procaccini; Milano - Abba; Milano - Horto; Milano - Joia; Monza - Il Circolino; Olgiate Olona - Acqua; Oltressenda Alta - Contrada Bricconi; Origgio - Olio; Ponte San Pietro - Cucina Cereda; Pralboino - Leon d'Oro; Pudiano - Sedicesimo Secolo; Puegnago sul Garda - Casa Leali; Saronno - sui generis; Sirmione - La Rucola 2.0; Sirmione - La Speranzina Restaurant & Relais; Sirmione - Tancredi; Sorisole - Assonica; Torno - Il Sereno Al Lago; Torrazza Coste - Villa Naj; Trescore Balneario - LoRo; Treviglio - San Martino; Vigevano - I Castagni; Villa d'Almè - Osteria della Brughiera; Villa di Chiavenna - Lanterna Verde.
Marche: Gabicce Monte - Dalla Gioconda; Loreto - Andreina; Montemonaco - Il Tiglio; Pesaro - Nostrano; Porto San Giorgio - Retroscena; Recanati - Casa Bertini.
Molise: Agnone - Locanda Mammì.
Piemonte: Alba - Locanda del Pilone; Asti - Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti; Canale - All'Enoteca; Domodossola - Atelier; Monforte d'Alba - FRE; Monforte d'Alba - Borgo Sant'Anna; Novello Massimo - Camia; Orta San Giulio - Andrea Monesi - Locanda di Orta; Pettenasco - Cannavacciuolo by the Lake; Pinerolo - Trattoria Zappatori; Piobesi d'Alba - 21.9; Pollone - Il Patio; Priocca - Il Centro; San Maurizio Canavese - La Credenza; Santo Stefano Belbo - Il Ristorante di Guido da Costigliole; Serralunga d'Alba - Guidoristorante; Soriso - Al Sorriso; Tigliole - Ca' Vittoria; Torino - Andrea Larossa; Torino - Cannavacciuolo Bistrot; Torino - Condividere; Torino - Del Cambio; Torino - Vintage 1997; Torino - Carignano; Torino - Piano35; Torino - Unforgettable; Treiso - La Ciau del Tornavento; Venaria - Reale Dolce Stil Novo alla Reggia; Vernante - Nazionale.
Puglia: Carovigno - Dissapore di Andrea Catalano; Lecce - Primo Restaurant; Manduria - Casamatta; Polignano a Mare - Pashà; Putignano - Angelo Sabatelli; Savelletri - Due Camini; Trani - Casa Sgarra; Trani - Quintessenza.
Sardegna: Baia Sardinia - Capogiro; Porto Cervo - Italo Bassi Confusion Restaurant; Pula - Fradis Minoris; San Pantaleo - Il Fuoco Sacro; San Teodoro - Gusto by Sadler.
Sicilia: Archi - Zash; Bagheria - Lìmù; Bagheria - I Pupi; Catania - Coria; Catania - Sapio; Isola Vulcano - Il Cappero; Linguaglossa - Shalai; Malfa - Signum; Marina di Ragusa - Votavota; Noto - Crocifisso; Palermo - Mec Restaurant; Ragusa - Locanda Don Serafino; Siracusa - Cortile Spirito Santo; Taormina - La Capinera; Taormina - Otto Geleng; Taormina - Principe Cerami; Taormina - Vineria Modì; Terrasini - Il Bavaglino.
Toscana: Arezzo - Octavin; Badia - A Passignano Osteria di Passignano; Casanova di Terricciola - Cannavacciuolo Vineyard; Castelnuovo Berardenga - Il Visibilio; Castelnuovo Berardenga - L'Asinello; Castelnuovo Berardenga - Contrada; Castelnuovo Berardenga - Il Poggio Rosso; Castiglione della Pescaia - La Trattoria Enrico Bartolini; Chiusdino - Saporium; Fiesole - Serrae Villa Fiesole; Firenze - Atto di Vito Mollica; Firenze - Luca's by Paulo Airaudo; Firenze - Gucci Osteria da Massimo Bottura; Firenze - Il Palagio; Firenze - Borgo San Jacopo; Firenze - Saporium Firenze; Forte dei Marmi - Lorenzo; Forte dei Marmi - Lux Lucis; Forte dei Marmi - La Magnolia; Forte dei Marmi - Sciabola; Forte dei Marmi - Bistrot; Fosdinovo - Locanda de Banchieri; Gaiole in Chianti - Il Pievano; Ghirlanda - Bracali; Marina di Bibbona - La Pineta; Marina di Grosseto - Gabbiano 3.0; Marlia - Butterfly; Montalcino - La Sala dei Grappoli; Montepulciano - Osmosi; Porto Ercole - Il Pellicano; Prato - Paca; San Casciano dei Bagni - Castello di Fighine; San Gimignano - Linfa; San Martino - Il Falconiere; Seggiano - Silene; Tavarnelle Val di Pesa - La Torre; Viareggio - Romano; Viareggio - Lunasia; Vinci - Atman.
Trentino-Alto Adige: Arco - Peter Brunel Ristorante Gourmet; Badia - Porcino; Bressanone - Apostelstube; Castelbello - Kuppelrain; Cavalese - El Molin; Corvara in Badia - La Stüa de Michil - Simone Cantafio; Dobbiaco - Tilia; Lagundo - Luisl Stube; Madonna di Campiglio - Stube Hermitage; Madonna di Campiglio - Dolomieu; Madonna di Campiglio - Il Gallo Cedrone; Merano - Sissi; Merano - In Viaggio - Claudio Melis; Merano - Prezioso; Moena - Malga Panna; Molini - Schöneck; Mules - Gourmetstube Einhorn; Nova Levante - Johannesstube; Ortisei - Anna Stuben; Pinzolo - Grual; Ravina - Locanda Margon; San Martino in Passiria - Quellenhof Gourmetstube 1897; San Michele - Zur Rose; San Michele - Osteria Acquarol; Selva di Val Gardena - Alpenroyal Gourmet; Selva di Val Gardena - Suinsom.
Umbria: Capodacqua - Une; Norcia - Vespasia; Perugia - Ada; Torgiano - Elementi.
Valle d’Aosta: Aosta - Paolo Griffa al Caffè Nazionale; Aosta - Vecchio Ristoro; Breuil Cervinia - Wood; Cogne - Le Petit Bellevue.
Veneto: Altissimo - Casin del Gamba; Arzignano - Damini Macelleria & Affini; Asiago - La Tana Gourmet; Barbarano Vicentino - Aqua Crua; Borgoricco - Storie d'Amore; Brenzone sul Garda - Nin; Cavaion Veronese - Oseleta; Corrubbio - Amistà; Cortina d'Ampezzo - Tivoli; Cortina d'Ampezzo - SanBrite; Malcesine Vecchia - Malcesine; Malo - La Favellina; Mazzorbo - Venissa; Oderzo - Gellivs; Plois - Dolada; Pontelongo - Lazzaro 1915; Puos d'Alpago - Locanda San Lorenzo; Schio - Spinechile; Scorzè - San Martino; Venezia - Quadri; Venezia - Local; Venezia - Oro Restaurant; Venezia - Agli Amici Dopolavoro; Venezia - Wistèria; Venezia - Palais Royal Restaurant; Verona - Iris Ristorante; Verona - Il Desco; Vicenza - Matteo Grandi in Basilica.