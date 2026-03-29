Sophie Codegoni vicino a Basciano, tolto il braccialetto elettronico al dj
Sophie Codegoni cambia casa e si avvicina all’ex Alessandro Basciano mentre il giudice decide di togliere al dj il braccialetto elettronico per il caso stalking, dopo nuove valutazioni sui comportamenti recenti.
Il giudice dell’udienza preliminare di Milano ha disposto la revoca del braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, misura applicata nei mesi scorsi nell’ambito dell’indagine per presunti atti persecutori nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni.
La decisione arriva mentre la vicenda entra in una nuova fase processuale. Tra gli elementi presi in considerazione c’è anche il recente trasferimento della Codegoni in un’abitazione situata a circa 300 metri da quella dell’ex partner, circostanza evidenziata dalla difesa del dj.
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L’avvocato Leonardo D’Erasmo ha richiamato proprio questo aspetto per sostenere la richiesta di modifica delle misure cautelari, sostenendo che la scelta della giovane di vivere così vicino all’ex indichi l’assenza di timore nei suoi confronti.
Il caso nasce dalle accuse di stalking mosse contro Basciano, che ha sempre respinto le contestazioni pur riconoscendo tensioni legate alla fine della relazione. In precedenza, il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto necessario mantenere le restrizioni, parlando di una conflittualità ancora presente tra le parti.
Con il passaggio all’udienza preliminare, il quadro è stato rivalutato. La rimozione del dispositivo non rappresenta una assoluzione, ma indica che, allo stato attuale, non vengono ritenute necessarie quelle specifiche misure cautelari.
Il procedimento resta aperto e sarà l’esito dell’udienza preliminare a stabilire se la vicenda approderà a un processo oppure si chiuderà in questa fase.