Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l'arresto di Alessandro Basciano per stalking

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello e influencer, ha condiviso un toccante messaggio su Instagram in seguito all'arresto del suo ex compagno, Alessandro Basciano, con l'accusa di stalking nei suoi confronti. Nel suo post, Sophie ha espresso il dolore e la difficoltà di prendere una decisione così drastica, sottolineando la necessità di proteggere se stessa, la loro figlia e le persone a lei care.

"Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante", ha scritto Sophie. Ha poi aggiunto: "Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che purtroppo era necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo."

L'arresto di Alessandro Basciano è avvenuto a seguito di comportamenti persecutori nei confronti di Sophie, tra cui pedinamenti, aggressioni fisiche e un numero eccessivo di telefonate giornaliere. Secondo l'ordinanza del Gip, Basciano avrebbe effettuato fino a 60 chiamate al giorno, oltre a episodi di spintoni e sputi .

Sophie ha concluso il suo messaggio con un pensiero rivolto al futuro: "Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare un ricordo lontano."