Milano, schianto all'alba in Porsche, morto Lorenzo P. di 21 anni

Lorenzo P. muore a Milano dopo aver perso il controllo della Porsche all’alba, schiantandosi contro auto parcheggiate. Il 21enne era con due amiche, rimaste ferite in modo lieve.

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita nelle prime ore di domenica 29 marzo a Milano, dopo un violento incidente stradale. Lorenzo P. era al volante di una Porsche Spyder quando ha perso il controllo del mezzo, finendo contro alcune vetture parcheggiate. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poche ore dopo per le gravi lesioni riportate.

L’impatto è avvenuto poco prima delle sei in viale di Porta Vercellina, all’incrocio con via Matteo Bandello. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada provenendo da viale Papiniano quando, affrontando una curva, avrebbe perso aderenza. L’auto ha urtato prima il marciapiede sul lato destro e poi ha travolto quattro veicoli in sosta, fermandosi infine nell’area alberata.

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Con lui viaggiavano due ragazze di 19 e 20 anni, rimaste ferite in modo non grave. Le giovani sono state soccorse e portate nei pronto soccorso degli ospedali San Carlo e Fatebenefratelli. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Il conducente è stato invece trasportato in codice rosso al Policlinico, dove i medici hanno tentato un intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante gli sforzi, le ferite si sono rivelate fatali e il ragazzo è morto nel corso della mattinata.

La Porsche, presa a noleggio e con targa tedesca, è finita completamente distrutta. Gli agenti della polizia locale stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di una velocità elevata al momento dell’incidente.