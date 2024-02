Incidente Empoli: M'Baye Niang Coinvolto in Schianto all'Alba

M'Baye Niang, attaccante dell'Empoli, è stato coinvolto in un incidente stradale nel centro di Empoli, Firenze, intorno alle ore 6:00 di martedì mattina. Il calciatore era al volante del suo SUV Mercedes quando ha colpito due auto in sosta, probabilmente a causa di una distrazione. Una delle auto, una utilitaria, è stata distrutta nell'impatto. Niang è stato portato al pronto soccorso per un controllo rapido, ma non ha riportato ferite e nessun'altra persona è stata coinvolta nell'incidente.

Il direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi, ha rilasciato una nota ufficiale in cui ha precisato che Niang ha prontamente informato il club dell'accaduto. Accardi ha anche sottolineato che Niang è solito partecipare a gruppi di preghiera al mattino e che l'incidente è avvenuto mentre rientrava a casa. Tutti i test effettuati dalle autorità competenti hanno dato esito negativo. Il calciatore si allenerà regolarmente nel pomeriggio per preparare la prossima partita contro il Sassuolo.

Questo non è il primo incidente stradale in cui Niang è stato coinvolto. Nel 2012, a soli 17 anni, fu fermato alla guida di un'auto senza patente e nel 2014, durante la sua esperienza al Montpellier, distrusse una Ferrari in un incidente per il quale fu condannato a 18 mesi con la condizionale. Nel 2016, subì un infortunio al legamento in seguito a un altro incidente.