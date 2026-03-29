Canada, proposta di eutanasia a un'anziana prima della diagnosi

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Miriam Lancaster finisce in ospedale per dolori acuti e riceve la proposta di eutanasia senza esami. Aveva una frattura al bacino e dopo la riabilitazione è tornata a viaggiare tra America Latina e Caraibi.

Canada, proposta di eutanasia a un'anziana prima della diagnosi