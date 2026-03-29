Canada, proposta di eutanasia a un'anziana prima della diagnosi
Miriam Lancaster finisce in ospedale per dolori acuti e riceve la proposta di eutanasia senza esami. Aveva una frattura al bacino e dopo la riabilitazione è tornata a viaggiare tra America Latina e Caraibi.
Miriam Lancaster, 84 anni, arriva al pronto soccorso del Vancouver General Hospital nell’aprile scorso per un dolore improvviso e molto intenso. Non conosce la causa del malessere e non ha ancora eseguito accertamenti, ma racconta che il medico le parla subito della MAiD, l’assistenza medica alla morte prevista dalla legge canadese.
La donna resta sorpresa e respinge l’ipotesi. Chiede invece di capire l’origine del dolore. Accanto a lei c’è la figlia Jordan Weaver, che ricorda tempi leggermente diversi ma conferma il senso di quella proposta, percepita come una possibile soluzione rapida in un momento di forte vulnerabilità.
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Dopo alcune ore arrivano gli esami e la diagnosi cambia completamente il quadro. I medici individuano una frattura al bacino, sottile e legata all’osteoporosi. Non serve un intervento chirurgico, ma un percorso di cure e riabilitazione. Miriam resta ricoverata circa un mese tra ospedale e centro riabilitativo.
Il recupero procede bene. La donna torna a camminare in autonomia e riprende le sue attività. Dopo la dimissione, ricomincia a viaggiare: visita Cuba, Messico e Guatemala. Secondo il racconto della figlia, durante uno dei soggiorni riesce anche a scalare un vulcano, oltre a frequentare corsi di cucina e suonare il pianoforte in pubblico.
La vicenda riapre il confronto sull’uso della MAiD in Canada e sulle modalità con cui viene proposta ai pazienti. In alcune province si discute se vietare ai medici di introdurre per primi questo tema, per evitare condizionamenti su persone fragili o in difficoltà.
Miriam ritiene che un limite di questo tipo possa proteggere chi si trova in condizioni delicate. La figlia, invece, sostiene che la scelta debba restare disponibile per chi la richiede, ma non proposta a chi non l’ha mai presa in considerazione.