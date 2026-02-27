Brandi Glanville, tre anni di sintomi e diagnosi sbagliate prima di scoprire la protesi rotta

Brandi Glanville ha sofferto per anni a causa di una protesi al seno rotta, che ha provocato sintomi gravi e confusi. Solo dopo numerosi controlli e una lunga spesa medica è arrivata la diagnosi corretta.

Per oltre tre anni Brandi Glanville, volto noto della tv americana, ha convissuto con disturbi sempre più pesanti senza ottenere risposte chiare. Gonfiore al viso, dolori articolari e una costante sensazione di confusione mentale hanno segnato la sua quotidianità, spingendola a consultare numerosi specialisti.

La 53enne ha raccontato di essersi rivolta a più di venti medici, spendendo circa 200mila dollari tra visite, esami e trattamenti. In una prima fase, i sintomi sono stati attribuiti allo stress. In seguito, alcuni medici hanno persino ipotizzato la presenza di un parassita facciale.

La svolta è arrivata solo dopo un’ecografia, che ha individuato la rottura della protesi al seno destro. Il silicone fuoriuscito si era accumulato nei linfonodi, causando le reazioni che da tempo la debilitavano.

Dopo l’intervento di rimozione degli impianti, Glanville ha riferito un miglioramento immediato delle condizioni generali. Durante il periodo più difficile ha perso anche alcuni denti e sta ora affrontando un percorso di recupero.

Ospite del podcast “I Do, Part 2”, ha deciso di condividere la sua esperienza. Ha invitato a sottoporsi a controlli regolari e a sostituire le protesi ogni dieci anni, senza rinunciare alla chirurgia estetica ma prestando maggiore attenzione ai segnali del corpo.