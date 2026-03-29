Meteo Italia, breve pausa ma torna il maltempo con freddo e piogge

Il meteo cambia ancora sull’Italia dopo la breve pausa di domenica 29 marzo causata dall’alta pressione. Dalla settimana entrante tornano piogge, vento forte e temperature in calo, con fenomeni intensi soprattutto al Centro-Sud.

Domenica 29 marzo offre una parentesi più tranquilla sul fronte meteorologico, grazie a una temporanea espansione dell’alta pressione che porta cieli più sereni su gran parte del Paese. Le temperature salgono leggermente al Nord e lungo le coste tirreniche, mentre altrove restano più fresche per la presenza di venti settentrionali.

La situazione cambia già da lunedì 30 marzo, quando una massa d’aria fredda in arrivo dal Nord Europa raggiunge il Mediterraneo. L’impatto con le acque più miti favorisce la nascita di un vortice ciclonico che porterà un deciso peggioramento, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulle isole maggiori.

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Con il passare dei giorni il sistema depressionario si rafforza, alimentato dal calore del mare e da correnti umide provenienti da sud. Tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile sono attese le condizioni più critiche, con piogge intense, raffiche di vento sostenute e possibili fenomeni violenti, in particolare lungo il versante tirrenico.

Non si escludono nubifragi e grandinate, mentre sulle zone montuose del Centro tornerà la neve, con accumuli significativi a partire dagli 800-1000 metri di quota. Il quadro resta instabile anche nei giorni immediatamente successivi, con precipitazioni diffuse al Sud e sulle aree centrali.

Nel dettaglio, domenica si presenta stabile al Nord e in gran parte del Centro, mentre al Sud persistono nubi e venti. Lunedì arrivano i primi segnali di cambiamento con piovaschi nelle zone interne del Centro e instabilità diffusa al Sud. Martedì peggiora ulteriormente al Centro-Sud con precipitazioni più estese, mentre il Nord resta in gran parte soleggiato.

Una svolta è attesa nella seconda parte della settimana, quando l’alta pressione dovrebbe tornare a espandersi sull’Italia. In prossimità delle festività pasquali si prevede così un miglioramento generale, con più sole e condizioni più stabili su gran parte del territorio.