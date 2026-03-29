Formula 1, Antonelli vince a Suzuka e guida il Mondiale Piloti

Andrea Kimi Antonelli trionfa a Suzuka e passa in testa al Mondiale dopo il successo nel GP del Giappone, grazie a una gara solida e senza errori. Il pilota Mercedes precede Piastri e Leclerc, guadagnando punti decisivi.

Andrea Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Giappone e si prende la vetta della classifica piloti. Sul circuito di Suzuka, domenica 29 marzo, il giovane italiano della Mercedes ha gestito la corsa con autorità, chiudendo in 1h28'03''403 e lasciando alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc.

Alle spalle del podio si piazza George Russell, quarto con l’altra Mercedes, seguito da Lewis Hamilton e Lando Norris. Più indietro Pierre Gasly, Max Verstappen e Liam Lawson completano le prime nove posizioni, con Esteban Ocon a chiudere la top ten. Gara senza acuti per diversi protagonisti attesi, rimasti fuori dalla lotta per il podio.

Leggi anche: Gp Qatar: Verstappen vince e accende la lotta per il Mondiale di Formula 1

La corsa giapponese segna un passaggio chiave nella stagione: con questa vittoria, Antonelli sale a 72 punti e supera tutti in classifica. Russell resta vicino a quota 63, mentre Leclerc consolida il terzo posto con 49 punti. Hamilton segue con 41, davanti a Norris e Piastri, più distanti dopo le prime tre gare.

Nelle retrovie, pochi cambiamenti rilevanti: Verstappen resta fuori dai primi cinque nella generale, mentre Gasly e Lawson raccolgono punti utili per restare nella top ten. Il campionato entra così in una fase più combattuta, con Mercedes in evidenza e Ferrari e McLaren chiamate a rispondere già dal prossimo appuntamento.