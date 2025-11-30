Gp Qatar: Verstappen vince e accende la lotta per il Mondiale di Formula 1

Max Verstappen conquista il Gran Premio del Qatar e riapre la corsa al titolo, riportandosi al secondo posto nella classifica Piloti. Nel penultimo appuntamento della stagione, il pilota Red Bull ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri, scattato dalla pole, e la Williams di Carlos Sainz.

Quarta posizione per il leader del Mondiale Lando Norris, seguito dalle due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Più attardate le Ferrari: Charles Leclerc chiude all’ottavo posto, mentre Lewis Hamilton termina dodicesimo.

Ordine d’arrivo GP Qatar

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Williams)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. George Russell (Mercedes)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Pierre Gasly (Alpine)

Classifica Piloti Formula 1