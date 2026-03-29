Antonelli trionfa in Giappone e vola in testa al mondiale
Kimi Antonelli conquista il GP del Giappone e vola in testa al mondiale grazie a una rimonta dopo una partenza complicata. Decisiva la safety car che ribalta la gara e penalizza Russell.
Kimi Antonelli centra la seconda vittoria consecutiva in Formula 1 e si prende anche la leadership del campionato. Sul circuito giapponese il pilota italiano ribalta una gara iniziata in salita e torna davanti a tutti, riportando un connazionale in vetta alla classifica iridata dopo 21 anni, dai tempi di Giancarlo Fisichella.
Partito dalla pole position, Antonelli perde terreno nelle prime curve e scivola fino al sesto posto. Un errore allo ????? compromette l’avvio, ma la corsa cambia volto con l’ingresso della safety car, entrata in pista dopo l’incidente di Bearman. Il momento si rivela favorevole per l’italiano e decisamente meno per il compagno di squadra George Russell.
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Il pilota britannico, fermatosi ai box poco prima della neutralizzazione, si ritrova infatti nel traffico a metà gara e non riesce più a recuperare posizioni. Davanti, invece, Antonelli sfrutta la ripartenza per imporre il proprio ritmo e costruire il successo con una Mercedes ancora dominante sul piano tecnico.
Alle sue spalle chiude un brillante Oscar Piastri, protagonista di un avvio aggressivo che lo aveva portato anche a sognare la vittoria. Completa il podio Charles Leclerc, autore di una gara solida e capace di resistere agli attacchi di Russell nel finale.
Per Antonelli è la seconda affermazione di fila, accompagnata da un’esultanza spettacolare: sul podio replica il celebre gesto di Usain Bolt, simbolo di una giornata che segna un nuovo capitolo per il motorsport italiano.