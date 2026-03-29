Verissimo, ospiti e interviste della puntata di domenica 29 marzo
Silvia Toffanin conduce Verissimo il 29 marzo con nuovi ospiti, tra attualità e spettacolo, tra cui Piera Maggio che torna a parlare della scomparsa della figlia Denise dopo le recenti segnalazioni.
Nuovo appuntamento con Verissimo oggi, domenica 29 marzo, su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie in studio diversi protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’attualità per una serie di interviste e racconti personali.
Tra gli ospiti spicca Selvaggia Lucarelli, appena approdata come opinionista al Grande Fratello Vip. Spazio anche a Evelina Sgarbi, che presenta il suo primo libro “Nata Sgarbi”, in cui ripercorre il rapporto con il padre Vittorio e alcuni momenti della sua vita familiare.
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Dal talent Amici arrivano Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, protagoniste del serale, mentre Enrico Nigiotti porta in studio la sua musica e il suo percorso artistico. Presente anche Filippo Nardi, che racconta la sua quotidianità lontano dai riflettori.
In chiusura, l’attenzione si sposta su uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni. Piera Maggio torna a parlare della scomparsa della figlia Denise Pipitone, avvenuta nel 2004, alla luce delle recenti notizie su un possibile testimone. Con lei anche il marito Pietro Pulizzi.