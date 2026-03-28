Incendio in palazzina a Milano evacuati i residenti in via Luigi Menabrea

Incendio a Milano in via Luigi Menabrea dove un appartamento al quarto piano ha preso fuoco causando il crollo parziale del tetto. Evacuati tutti i residenti mentre i vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di sabato 28 marzo in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea, a Milano. Le fiamme sono partite da un appartamento al quarto piano e si sono propagate rapidamente fino a coinvolgere anche parte del livello superiore.

L’allarme ha fatto intervenire sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 e alla polizia locale. I residenti presenti nell’edificio sono stati fatti uscire in via precauzionale mentre i soccorritori mettevano in sicurezza la struttura.

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Durante l’incendio si è verificato il cedimento parziale del tetto del condominio, danneggiato dal calore e dalla propagazione delle fiamme. Nonostante la violenza del rogo, al momento non risultano persone ferite né intossicate.

I circa trenta vigili del fuoco impegnati nelle operazioni sono riusciti a circoscrivere il fuoco in tempi rapidi. Una volta spento l’incendio, sono iniziate le attività di bonifica per eliminare fumo e residui della combustione all’interno dell’edificio.