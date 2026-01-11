Ferrara, incendio nel grattacielo di via Felisatti: evacuati circa 200 residenti

Un incendio partito dal vano contatori della Torre B di via Felisatti ha costretto all’evacuazione notturna di circa 200 residenti a Ferrara. Diciassette persone sono state soccorse per lieve inalazione di fumo.

Le fiamme sono divampate all’alba alla base della Torre B, nel grattacielo di via Felisatti, a Ferrara. Il rogo ha interessato il vano contatori, generando un denso fumo che si è rapidamente propagato negli spazi comuni dell’edificio.

I vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione di circa 200 persone, accompagnandole all’esterno in condizioni di sicurezza. L’intervento è proseguito per diverse ore, con il supporto delle forze dell’ordine impegnate a gestire l’area e a garantire l’accesso ai mezzi di soccorso.

Leggi anche Tragedia a Ferrara: donna travolta e uccisa da un trattore in un'azienda agricola

Diciassette residenti, colpiti in modo lieve dall’inalazione di fumo, sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Nessuno di loro risulta in condizioni critiche.

Il sindaco Alan Fabbri ha annunciato la partecipazione a un incontro in Prefettura per coordinare le operazioni successive e individuare strutture in grado di ospitare temporaneamente circa un centinaio di persone che non potranno rientrare subito nelle proprie abitazioni.

Parallelamente prosegue il lavoro della Protezione Civile, impegnata nell’assistenza ai residenti e nella valutazione delle condizioni di sicurezza dell’edificio, in attesa del completo ripristino delle condizioni sanitarie e strutturali necessarie per il rientro.

Il primo cittadino ha espresso un ringraziamento ai vigili del fuoco, al personale sanitario del 118 e a tutti i soccorritori intervenuti nelle prime fasi dell’emergenza.