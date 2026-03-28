Studente uccide insegnante a Calama e ferisce compagni

A Calama uno studente diciottenne ha ucciso un insegnante con un coltello per motivi ancora da chiarire e ha ferito quattro persone, tra cui tre compagni, prima di essere fermato da studenti e personale scolastico.

Un ragazzo di 18 anni ha aggredito con un coltello un docente all’interno della scuola Obispo Silva Lezaeta di Calama, città mineraria nel nord del Cile. L’insegnante è morto sul posto, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui tre studenti e un membro del personale scolastico.

L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico. Il giovane, iscritto all’ultimo anno, ha colpito improvvisamente l’insegnante e poi si è scagliato contro altri presenti. Alcuni compagni e membri dello staff sono riusciti a bloccarlo prima che potesse continuare l’aggressione, consentendo così l’intervento della polizia che lo ha arrestato.

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Secondo quanto riferito dal procuratore regionale di Antofagasta, Juan Bekios, uno degli studenti feriti versa in condizioni gravissime ed è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale della città di Antofagasta. Gli altri feriti hanno riportato lesioni di diversa entità.

Durante la perquisizione dello zaino del giovane, gli investigatori hanno trovato diversi coltelli e altre armi. Su alcune lame erano incisi nomi collegati a precedenti attacchi avvenuti in scuole di altri Paesi, elemento che ora è al centro degli accertamenti delle autorità.